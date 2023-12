Auto bleibt bei Itzing im Hochwasser stehen

Zwischen Itzing und Kölburg bleibt eine Frau mit ihrem Fahrzeug im Hochwasser stecken. Die Feuerwehr musste anrücken.

Regen und Schneeschmelze haben den Verkehr nicht völlig unberührt gelassen. Am Sonntag ist eine 52-Jährige gegen 6.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Kölburg in Richtung Itzing unterwegs gewesen. Dort geriet sie bei Dunkelheit und Starkregen am Beginn des dortigen Waldstücks in plötzliches Hochwasser und stand nach einer starken Bremsung und Aquaplaning schließlich etwa hüfthoch mit ihrem Fahrzeug im Wasser.

Eine Polizeistreife maß einen gut 70 bis 80 Zentimeter hohen Pegelstand an der Unfallstelle. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen in Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr Kölburg geborgen und abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt. (AZ)

