Autofahrerin landet bei Wildunfall nahe Itzing in Acker

Eine Autofahrerin verunglückt durch ein Reh auf der Straße zwischen Itzing und Flotzheim. Der Schaden ist beträchtlich.

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend bei einem Wildunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Itzing und Flotzheim einigermaßen spektakulär verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, sprang der 43-Jährigen um etwa 20.45 Uhr in einer Rechtskurve unvermittelt ein Reh vor den Wagen. Die Frau führte ein abruptes Ausweichmanöver durch. Dies half aber nichts. Der Pkw stieß mit dem Tier zusammen und schleuderte dann von der Straße in einen Mais- und in einen Weizenacker.

Tipps, um Wildunfälle zu vermeiden 1 / 3 Zurück Vorwärts „Vorausschauendes Fahren und erhöhtes Gefahrenbewusstsein helfen, folgenschwere Wildunfälle zu vermeiden.

Wildtiere können die Geschwindigkeit von Autos nicht einschätzen und warten nicht am Fahrbahnrand, bis Sie vorbeigefahren sind.

Achtung: Wildtiere sind meist nicht allein unterwegs. Einem Tier könnten weitere folgen.“



Die Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Auto wurde derart demoliert, dass es aus dem Feld gezogen und abgeschleppt werden musste. Den Schaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Ackerpflanzen muss noch ermittelt werden. Das Reh verendete nach der Kollision. (AZ)