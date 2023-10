B2 wird am Dienstag in Itzing halbseitig gesperrt

Auf der Bundesstraße in Itzing finden am Dienstag Bauarbeiten statt. Die Verkehrsbehinderungen sollen sich der zuständigen Behörde zufolge in Grenzen halten.

In der B2-Ortsdurchfahrt von Itzing finden am Dienstag, 10. Oktober, Bauarbeiten an der Fahrbahn statt. Deshalb wird die Bundesstraße tagsüber halbseitig gesperrt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die sollen sich dem Staatlichen Bauamt Augsburg zufolge aber in Grenzen halten.

Die Behörde schreibt in einer Pressemitteilung von "Sanierungsarbeiten im geringeren Umfang". In Itzing würden kleinere Fahrbahnschäden behoben. Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, sollen die Ausbesserungsarbeiten nach Möglichkeit außerhalb der Hauptverkehrszeiten durchgeführt werden. Es wird eine Ampel installiert. Eine Umleitungsstrecke ist nach Angaben des Amts nicht erforderlich.

Die Behörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Die Maßnahme sei erforderlich, "um die Infrastruktur in einem ordnungsgemäßen und gebrauchstauglichen Zustand zu erhalten". (AZ)