Dieb stiehlt Oberlenkstange von Traktor

Der Stadel, in dem das Fahrzeug steht, wurde nicht zum ersten Mal von einem unliebsamen Besucher aufgesucht. Die Polizeibittet nun um Zeugenhinweise.

Zwischen dem 22. Juni und 1. Juli hat ein bisher Unbekannter aus einem Stadel in der Usselgasse in Itzing eine sogenannte Oberlenkstange an einem dort abgestellten Fendt-Traktor gestohlen. Nach Angaben der Polizei ging er durch das offenstehende Rolltor des Stadels und demontierte diese Stange, die zur Befestigung von Anbauten am Geräteträger dient.

Aus demselben Stadel wurde schon ein Teil eines Güllefasses gestohlen

Den Wert beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass bereits im vergangenen Jahr aus diesem Stadel ein Teil eines Güllefasses gestohlen wurde. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)