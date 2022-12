Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

Brücken und Straßen im Donau-Ries-Kreis werden erneuert

Nur eine Spur in jede Richtung steht auf der B2 im Bereich Nordheim/Bäumenheim zur Verfügung.

Plus In der Region werden 2022 mehrere wichtige Straßen und Brücken saniert. Betroffen sind unter anderem die B2, die B16 und die Bahnstrecke Donauwörth–Nördlingen.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Auf den Straßen in der Region gab es 2022 wieder mehrere größere Baustellen. Dies hatte Sperrungen und Umleitungen zur Folge. Auf den überregionalen Verbindungen – den Bundesstraßen – ist die Sanierung der Brücke an der Kreuzung von B2 und B16 bei Asbach-Bäumenheim die auffälligste Maßnahme. Zwar kann der Verkehr auf der B2 weiter auf wenigstens einer Spur fließen, jedoch ist die Verbindung zur B16 halbseitig blockiert. Die Behinderungen setzen sich – wenn auch in leicht veränderter Form – im kommenden Jahr fort, wenn der zweite Teil des Brückenbauwerks erneuert wird.

