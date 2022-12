Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

Die höchste Inzidenz im Landkreis Donau-Ries war 4381

Die ehemalige Neuapostolische Kirche am Schwabenhallen-Parkplatz war nur einer von vielen Standorten in der Region, an denen man sich auf Corona testen konnten.

Plus 2022 hatten so viele Donau-Rieser wie nie zuvor Corona. Das Ende der Maßnahmen brachte Höchstwerte und das normale Leben zurück.

Kein Weihnachtsmarkt, keine Konzerte, keine Weihnachtfeier mit den Kollegen. Silvester ohne Raketen und Party. Kein Fasching und keine Konzerte. Dafür aber: Corona-Tests, Maske, Abstand, Quarantäne und Selbstisolation. 2G im Handel und in der Gastronomie. Kindergärten, Klassen und Firmen mussten schließen, weil plötzlich dann doch alle Corona hatten. Ja, man kann wirklich sagen: Zumindestes das halbe Jahr 2022 bestimmte das Corona-Virus unseren Alltag. Doch 2022 war auch das Jahr, in dem viele den Weg in die Normalität zurückfanden.

