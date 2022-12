Es ist viel fertig geworden in Donauwörth

Plus Kein Freibad, lähmende Corona-Jahre und nervenaufreibendes Abkochen des Wassers. Damit war heuer Schluss in Donauwörth. Es gab einige Gründe zur Freude.

Pünktlich zur Eröffnung des Donauwörther Freibads riss dann auch die graue Wolkendecke auf. Anfang Juni hatten die Donauwörtherinnen und Donauwörther ihr Freibad auf dem Schellenberg endlich wieder. Umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten waren beschlossen worden – das Bad sollte eine ganze Reihe von neuen Attraktionen bekommen. Neben einem gänzlich neuen Nichtschwimmerbereich zählt hierzu eine Splash-Area für die Kleinen, neue Rutschen und, und, und. Zwei Jahre Bauzeit, steigende Kosten auf mindestens 18 Millionen Euro, wechselnde Planer, ausfallende Arbeiter aufgrund von Corona – Geduld war gefragt bei den Verantwortlichen wie auch bei den Bürgern. Letztlich, am Pfingstwochenende, hat aber alles geklappt. Pünktlich zum Start des Hitzesommers 2022.