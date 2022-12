Jahresrückblick 2022

06:00 Uhr

Für die Menschen in der Ukraine half der Landkreis wie nie

Plus Mit Beginn des Krieges in der Ukraine beginnen auch die Hilfsaktionen im Landkreis Donau-Ries. Erst wird gespendet, dann öffnen die Menschen ihre Häuser.

Artikel anhören Shape

Ein Tag nach Kriegsbeginn in der Ukraine beginnen im Landkreis Donau-Ries die Vorbereitungen für die Flüchtlinge. Es wird eine weitere Mammutaufgabe für die Kreisbehörde werden, doch so schnell, wie anfangs befürchtet, werden die Menschen nicht vor der Tür stehen. Es bleibt noch ein weiterer Monat, bis die Menschen in Bussen bis zum Landratsamt gebracht werden und anschließend die hergerichtete Stauferhalle beziehen. Anfangs rechnet Landrat Stefan Rößle mit bis zu 500 Menschen aus der Ukraine. Am Ende sind es mehr als doppelt so viele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen