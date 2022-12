Jahresrückblick 2022

Mord an Simone Langer aus Donauwörth bleibt ungeklärt

Plus Die Kripo unternimmt 2022 noch einmal einen Versuch, den Mord an Simone Langer aus dem Jahr 1983 zu klären. Nach TV-Sendung gehen viele Hinweise ein.

Seit fast 40 Jahren ist der Mord an der Donauwörther Schülerin Simone Langer ungeklärt. Die Kripo Dillingen arbeitete den Fall aus dem Jahr 1983 noch einmal komplett auf – und startete im Februar 2022 einen erneuten Versuch, vielleicht doch noch zum Erfolg zu kommen. Die Macher der TV-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" bringen im Februar einen ausführlichen Beitrag über den Tod der 15-Jährigen. Die radelte in der Nacht auf den 29. Juli 1983 von Wörnitzstein nach Donauwörth. Kurz vor dem Stadtteil Berg traf die Jugendliche wohl auf ihren Mörder. Der zerrte Simone in einen Kastenwagen und fuhr mit ihr weg. Die Leiche der Schülerin wurde zwei Monate später in einem Waldstück bei Allersberg gefunden.

