Das Jahr 2023 – ein Auf und Ab für Donauwörth

Das Jahr 2023 bedeutete für Donauwörth ein Wechselbad der Gefühle. Der Tiefpunkt war wohl eine Ankündigung aus der Industriestraße.

Das Jahr 2023 war für Donauwörth in der Tat ein Auf und Ab der Gefühle: Einerseits bedeutete es ein Ende der bleiernen Zeit der Corona-Pandemie. Es wurde gefeiert, die Menschen kamen bei den vielen Festivitäten in und um die Stadt wieder zusammen. Andererseits bereitete eine Hiobsbotschaft der Stadt und ihren Bürgern Sorgen.

Es gibt ein Sprichwort, das sich die Donauwörther von Zeit zu Zeit mit etwas Sarkasmus erzählen. Wenn Airbus hustet, geht es der Stadt schlecht. Nun, Airbus kränkelt zwar nicht, die Auftragsbücher sind dem Vernehmen nach gut gefüllt. Und doch schlug eine Nachricht des Helikopter-Konzerns aus der Industriestraße im Rathaus ein. Mitte März ließ die Firma wissen, dass es in den kommenden Jahren deutlich weniger Gewerbesteuer für die Große Kreisstadt geben wird.

15 Millionen weniger von Airbus für Donauwörth

Wie aus dem Rathaus gemeldet wurde, würden "fortgeschrittene, strategische Planungen eines Unternehmens enorme negative Auswirkungen auf die Einnahmen der Stadt" bedeuten. Man musste nicht das Orakel von Delphi bemühen, um herauszufinden, welche Firma gemeint war. Wie Airbus Helicopters denn auch bestätigte, änderte das Unternehmen seine internen Strukturen, was schätzungsweise spätestens ab dem Jahr 2026 deutlich weniger Gewerbesteuer für Donauwörth bedeuten wird.

Airbus und Donauwörth - es ist eine feste Verbindung, die bereits am Bahnhof gut zu sehen ist. Foto: Wolfgang Widemann

Airbus hatte sich entschieden, einen Teil der Unternehmensstruktur in Deutschland neu zu ordnen, teilte das Unternehmen im März auf Nachfrage der Redaktion mit. Airbus Helicopters Deutschland und die Airbus Defence and Space erhalten demnach einen gemeinsamen Unternehmensrahmen. Dies habe zwar keine Auswirkungen auf das Tagesgeschäft, ermögliche aber durch eine gemeinsame Bilanzierung "eine Stärkung und Stabilisierung des Eigenkapitals von Airbus Defence and Space". Als Folge der gesellschaftsrechtlichen Neuordnung werde die von Airbus Helicopters in der Region zu entrichtende Gewerbesteuer sinken. Die Folge: gut 15 Millionen Euro weniger im Geldbeutel pro Jahr auf nicht absehbare Zeit. Der Gürtel wird wohl enger geschnallt werden müssen in der Großen Kreisstadt. "Der Schock ist verdaut", sagte Oberbürgermeister Jürgen Sorré unserer Redaktion ein halbes Jahr später nach vielen Beratungsrunden im Rathaus im September. Dennoch, eine "Streichliste" gebe es nicht in Donauwörth.

Es gab auch gute Nachrichten für Donauwörth 2023

Derweil gab es auch gute Nachrichten. Nicht nur, dass das Freibad auf dem Schellenberg - frisch saniert und um etliche Attraktionen reicher - seinen 60. Geburtstag feiern konnte. Gleich neben dem Bad steht seit diesem Jahr majestätisch glänzend der nigelnagelneue Wasserhochbehälter, der den Chlorungen des Trinkwassers in der Parkstadt ein Ende machen sollte. Er ist in Betrieb - und das bislang ohne Probleme.

Viele Donauwörther hoffen, dass der neue Hochbehälter in der Donauwörther Parkstadt den Trinkwasser-Problemen ein Ende bereitet. Darüber hinaus ist das Millionenprojekt vor allem nachts ein Hingucker – dafür sorgen LED-Bänder. Foto: dz Archiv

Zum Schuljahresbeginn gab es zudem einen großen Umzug im Stauferpark. Hier wurde der neue Schulkomplex der beiden kirchlichen Realschulen St. Ursula und Heilig Kreuz eröffnet. Beide Realschulen in Donauwörth sollten in einem Gebäudekomplex untergebracht sein - jedoch als zwei getrennte Schulen mit zwei eigenen, unterschiedlichen Konzepten, zwei Leitungen und auch zwei Verwaltungen. Der Leiter des Schulwerks des Bistums Augsburg, Peter Kosak, erklärte im September gegenüber der Redaktion, dass dies auch langfristig so bleiben werde; pädagogisch sei das sinnvoll und den Eltern biete sich so eine schier "einmalige Gelegenheit", zwischen zwei Konzepten an einem Standort zu wählen. Für den neuen Komplex wurde an die zu sanierende Realschule Heilig Kreuz ein Anbau vollzogen, sodass aus der ehemals L-förmigen Anlage durch das zweite "L" jetzt von oben betrachtet ein Rechteck mit großem Innenhof entstanden ist.

1000 Donauwörther Schüler in neuem Realschul-Komplex

St. Ursula ging heuer mit 314 Schülerinnen und Schülern in zwölf Klassen an den Start, Heilig Kreuz mit 608 in 21 Klassen. Der Neubau von St. Ursula war bereits im März 2022 in Nutzung gegangen, um während der Bauphase von Heilig Kreuz deren Schülerschaft aufzunehmen. Mittlerweile haben sich die annähernd 1000 Schüler und Schülerinnen gut eingelebt in den neuen, beziehungsweise fast neuen Räumen. Was aus dem leer stehenden ehemaligen Realschulgebäude von St. Ursula in der Innenstadt wird, ist bislang noch unklar.