Das Jahr 2023: Machbares und Wünschenswertes in Rain

Das Jahr 2023 brachte im Stadtgebiet Rain viel voran und manches doch auch wieder nicht. Worüber man sich freuen durfte und was ein Ärgernis war.

Zuerst die guten, oder zuerst die schlechten Nachrichten? - Fangen wir mit den schlechten an, danach kann es nur noch besser werden. - Die Verwirklichung des Grundschul-Neubaus in Rain ist nicht erst seit dem Jahr 2023 eine Angelegenheit, die viel Geduld braucht und an mancher Stelle für Unmut sorgt. Zuerst gestalteten sich die Planungen im Stil von "zwei Schritte vor, drei zurück", dann liefen die Kosten aus dem Ruder. Und jetzt, da der Bagger längst den Altbau einreißen sollte, mussten Schüler und Lehrer wieder zurück ins marode Gebäude ziehen. Die Ersatz-Container stehen zwar fix und fertig auf dem Schulgelände, aber der letzte Schritt in der Bauabnahme - die Prüfung in brandschutzrechtlicher Hinsicht - fehlt noch immer. Wann es so weit sein könnte, ist eine offene Frage. Eine Posse? - Ja, wenn das Thema nicht zu ärgerlich wäre.

Die Grundschule Rain steht immer noch, obwohl der Abriss im September 2023 hätte beginnen sollen. Die Container können aus Brandschutzgründen nicht bezogen werden. Foto: Barbara Würmseher

In die Jahre gekommen ist aber nicht nur die Grundschule. In abgenutztem Zustand sind auch Dreifachturnhalle und Bauhof, um nur zwei große Liegenschaften zu nennen. Die Sachlage ist eindeutig, es muss etwas passieren - das weitere Vorgehen indes steht noch in den Sternen. Alles kostet schließlich! Gelder müssen auch in die Hand genommen werden, um den Feuerwehrbedarfsplan umzusetzen, der in Rain ein komplett neues FFW-Gerätehaus an anderem Standort im Gewerbegebiet fordert. Das Wissen um etliche offene Baustellen verursacht in Zeiten klammer Kassen Bauchschmerzen.

Der Bauhof in Rain ist in einem beklagenswerten Zustand. Statische Mängel und Schimmelbefall liegen vor. Außerdem ist das Dach undicht und es regnet hinein. Foto: Barbara Würmseher

Auch die Liste sanierungsbedürftiger Straßen ist lang. Hinter dem Machbaren muss auch in Rain viel Wünschenswertes zurückstehen. Dennoch werden weiter Pläne geschmiedet, die ein langfristiges Vorankommen im Blick behalten. ISEK, Städtebauförderung und weitere Programme für die Kernstadt und die Ortsteile sind am Laufen, wenngleich vieles noch Zukunftsmusik ist.

Am Schulzentrum Rain gehen die Bauarbeiten zügig voran. Im Schuljahr 2024/25 soll dort der Unterricht beginnen. Foto: Barbara Würmseher

Die Stadt bleibt dran, das Machbare auf den Weg zu bringen

Da gehört es sicher zu den guten Nachrichten, dass die Verantwortlichen der Stadt kontinuierlich dran bleiben, das Machbare auf den Weg zu bringen: Das Schulzentrum wächst und gedeiht und wird viele Jahre im Haushalt des Mittelschulverbands und der Trägerkommunen mit hohen Posten zu Buche schlagen. Aber es macht schon jetzt einen ansehnlichen Eindruck und soll zum September 2024 fertig sein. Die Rettungswache in Rain war in Rekordzeit fertig und wurde im Juli eingeweiht. Das Hallenbad ist aufwändig saniert, wird Anfang Januar 2024 eröffnet und darf angesichts der Bäder-Misere in vielen Kommunen als ein Geschenk an die Bürger betrachtet werden. Der nächste Sanierungsabschnitt des Rainer Schlosses steht unmittelbar bevor: Zum Jahreswechsel noch beginnen die Arbeiten um Westflügel und komplettieren das ehemals kurfürstliche Anwesen, das mehr und mehr zu einem unverzichtbaren gesellschaftlichen und kulturellen Zentrum der Lechstadt wird.

Im Hallenbad Rain wird in Kürze das Wasser eingelassen. Anfang Januar wird der Betrieb in dem generalsanierten Bad eröffnet. Foto: Barbara Würmseher

Eine engagierte Bürgerschaft hält die Lebensqualität aufrecht

Und was sicherlich die besten Nachrichten sind: Eine lebendige Bürgerschaft trägt in vielen Bereichen dazu bei, dass mit gemeinsamen Anstrengungen die Lebensqualität erhalten bleibt. Vereine aller Arten sorgen für eine funktionierende Gemeinschaft:

Auszeichnung für die Jugendfeuerwehr Rain Die zweite Mannschaft der Jugendfeuerwehr Rain gewann bei Aktionstag der Jugendfeuerwehr Schwaben den Edgar-Ruprecht-Pokal (in Form eines Hahns). Unser Bild zeigt beim Empfang im Rathaus (von links): Jugendwart Philipp Marb, Bürgermeister Karl Rehm, Vierten Bürgermeister Josef Gawlik, die Gewinnermannschaft mit Elina Wawrzik, Thomas Fränkel, Alexander Haberl und Ramona Griebsch, Zweite Bürgermeisterin Claudia Marb, Michael Richter (stellvertretender FFW-Jugendwart), Dritten Bürgermeister Daniel König und Simon Briglmeir (Feuerwehr-Referent im Stadtrat). Foto: Barbara Würmseher

Die Jugendfeuerwehr Rain hat 2023 den schwabenweiten Edgar-Ruprecht-Pokal gewonnen, der Förderverein Gempfinger Pfarrhof wurde sowohl mit dem "Pro-Suebia"-Preis, als auch dem Bayerischen Heimatpreis ausgezeichnet, Staudheim hat seine 1000-jährige Geschichte als Gemeinschaftsereignis zelebriert, zahlreiche Vereine durften mit großem Aufwand ihre Jubiläen feiern, der Gewerbeverband "Wir aus Rain" ist mit neuen Ideen für Handel, Gastronomie und Wirtschaft sehr aktiv dabei, eine Vielzahl Kulturschaffender hat die erste Rainer Kulturnacht wahr werden lassen, karitative ehrenamtliche Organisationen und Vereine wie etwa "Helferkreis Rain" oder "Rebox" richten mit wirkungsvollen Aktionen den Fokus auf soziale Unterstützung, der Jugendpartnerverein hat erfolgreich für einen ersten provisorischen Jugendtreff gekämpft, und, und, und. Gelebte Solidarität wird in vielen Bereichen immer wieder spürbar.