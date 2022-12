Jahresrückblick

06:00 Uhr

Diese Restaurants und Läden haben 2022 dichtgemacht oder Eröffnung gefeiert

Plus In Gastronomie und Handel war im Donau-Ries-Kreis heuer einiges los. Läden haben geschlossen, neue wurden eröffnet. Ein Ende hat Donauwörth besonders getroffen.

Von Marco Keitel

Für die Gastronomie und den Handel war 2022 das erste Jahr seit Beginn der Pandemie, in dem es bei den Corona-Regeln mehr gute als schlechte Nachrichten, mehr Lockern als Verschärfen, gab. Das brachte Leben in Einkaufsstraßen, Innenstädte und Restaurants. Kein Wunder also, dass sich in diesem Bereich heuer einiges getan hat. Ein paar Läden im Landkreis Donau-Ries haben ihre Pforten geschlossen, neue wurden eröffnet.

