Energie, Material, Fachkräfte: So trafen Krisen 2022 den Landkreis Donau-Ries

2022 war ein Jahr der Krisen. In einem noch jungen Jahrzehnt, das nur aus Krisenjahren besteht. Das zeigte sich auch im Landkreis Donau-Ries. Energiekrise, Materialengpässe und Personalmangel machten Menschen, Gemeinden und Unternehmen zu schaffen.