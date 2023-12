Flüchtlinge beschäftigen den Landkreis Donau-Ries das gesamte Jahr

Die Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge ist im Kreis Donau-Ries eines der drängendsten Probleme. Die Kommunen gehen damit unterschiedlich um.

„Landratsamt sucht Unterkünfte für Asylsuchende“ lautete eine Überschrift gegen Ende Januar. Der Text dazu war kurz und beinhaltete einen Aufruf, sich bei einer möglichen Unterkunft beim Landratsamt zu melden. Inzwischen hat sich die Lage noch weiter zugespitzt. Etwa 1230 Geflüchtete sind bis Mitte November im Landkreis Donau-Ries angekommen. Die Frage nach ihrer Unterbringung beschäftigt die Kommunen bis jetzt.

Bereits Ende des Vorjahres 2022 war die Lage angespannt, im gesamten Landkreis fehlten Unterkünfte für die neu ankommenden Geflüchteten. Dies lag auch an der anhaltenden Zahl von Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine oder aus anderen Ländern wie Afghanistan, Syrien, Iran oder dem afrikanischen Kontinent in den Landkreis flüchteten.

Landrat appellierte immer wieder an Kommunen, Objekte zu melden

Auch in diesem Jahr blieb die Situation unverändert und spitzte sich sogar immer mehr zu. Landrat Stefan Rößle appellierte regelmäßig an die Kommunen und Privatpersonen, leer stehende Objekte zu melden, die der Landkreis anmieten könne. Durch den fehlenden Wohnraum gerieten auch immer mehr freie Flächen und die Turnhallen in den Blick. Um eine erneute Belegung letzterer zu vermeiden, setzte der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt eine Diskussion über mögliche Flächen auf die öffentliche Tagesordnung des Stadtrats. Das Ergebnis: Die Stadt meldete den Festplatz am Reisbachweg in Ebermergen, eine Wiese am Oberen Wannenberg in Harburg sowie das Fußball-Kleinspielfeld an der Brünseer Straße in Harburg als mögliche Flächen.

Im Laufe des Jahres brachte ein Investor auch noch eine Fläche in der Nähe des Bahnhaltepunkts in Hoppingen ins Gespräch. In der Unterkunft in dem etwa 280-Einwohner-Dorf hätten knapp 90 Personen unterkommen sollten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Harburger Stadtteils wehrten sich mit einer Unterschriftenliste gegen die Pläne. Diese ließ der Investor schlussendlich, in Absprache mit Bürgermeister Schmidt, fallen.

In alter Turnhalle in Harburg kommen etwa 60 Flüchtlinge unter

Dennoch kam die Kommune nicht um eine Belegung einer ihrer Turnhallen herum: Im August willigte Schmidt ein, die alte Turnhalle in Harburg zu einer Notunterkunft mit insgesamt 80 Plätzen umfunktionieren zu lassen. Seit September leben dort etwa 60 Personen. Zudem steht eine Anfrage für eine Unterkunft am Oberen Wannenberg weiterhin aus.

Überall im Landkreis Donau-Ries stellte sich die Frage, wo noch weitere Geflüchtete untergebracht werden könnten. Die großen Notunterkünfte stehen Stand Ende November in Donauwörth, Wemding und Harburg. Zudem gab es mehr als 70 dezentrale Unterkünfte, im Landkreis. Teilweise entstanden diese im Laufe des Jahres oder wurden reaktiviert, wie etwa in Rain, wo der Landkreis das Blumenhotel erneut für drei Jahre anmietete. Die Stadt Monheim kaufte ein Gebäude, das sie sanieren und anschließend als Unterkunft nutzen möchte. In Fünfstetten meldete sich eine Privatperson, in Wemding sprang unter anderem auch die katholische Kirchengemeinde ein.

Unterkünfte fehlen im Landkreis Donau-Ries weiterhin

Auch im Ries diskutierten die Stadt- und Gemeinderäte. In Munningen erreichte die Räte eine Anfrage, die bestehende Unterkunft in der Schwörsheimer Straße zu erweitern. In Wallerstein stimmten die Gemeinderäte dafür, dass der Eigentümer eines Wohn- und Geschäftshauses dieses entsprechend umfunktionieren darf.

Dass die Lage weiterhin angespannt ist, betonte Landrat Rößle in einer Bürgermeisterdienstbesprechung im Oktober. Ein Schreiben des Bayerischen Innenministeriums habe die Kommunen erneut darauf hingewiesen, das Potenzial bestehender Unterkünfte bestmöglich auszuschöpfen. Diese Herausforderung wird den Landkreis sicherlich auch noch im neuen Jahr weiterhin beschäftigen.