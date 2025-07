Josef Wagner: mit 26 Jahren zum katholischen Priester geweiht

Die Pfarrgemeinde Mündling freut sich auf ein ganz besonderes geistliches Ereignis, das sie am Montag, 28. Juli, feiern wird: Neupriester Josef Wagner wird in seiner verwandtschaftlichen Verbundenheit mit der Pfarrei eine Nachprimiz mit Primizsegen dort feiern. Seine Priesterweihe fand heuer am 29. Juni – dem Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus – im Hohen Dom zu Augsburg statt. Bischof Bertram Meier zelebrierte den feierlichen Pontifikalgottesdienst mit Priesterweihe.

Der 26-jährige Josef Wagner stammt aus der Pfarrei St. Magnus in Kühbach und hat nach dem Abitur am Deutschherren-Gymnasium Aichach Katholische Theologie in Augsburg und Madrid studiert. Dennoch gehen seine Wurzeln ein Stück weit nach Mündling zurück, wo sein Großvater lebte. Dort gibt es auch noch immer zahlreiche Verwandte, denen er verbunden ist und die jetzt auch bei seiner Primiz in Kühbach dabei waren.

Josef Wagner studierte in Augsburg und Madrid

Jahre der Vorbereitung auf den Priesterberuf liegen hinter Josef Wagner. 2017 trat er ins Priesterseminar Augsburg ein. Da das Bistum seine Priesteramtskandidaten für ein Propädeutikum, eine Art Vorbereitungsjahr, nach Passau schickt, wurde er dort ins geistliche Leben eingeführt und auf das Theologiestudium vorbereitet. Das Studium absolvierte er von 2018 bis 2023 in Augsburg sowie zeitweise in Madrid. Der Pfarrgemeindeverbund Königsbrunn ist ebenso eine Station seiner pastoralen Ausbildung.

Der Wunsch nach persönlichen Begegnungen treibt ihn

Wagners Primizspruch lautet: „Gott ist mit uns.“ (Mt 1,23) Dieser Vers aus dem Matthäusevangelium drückt das Vertrauen aus, das den 26-Jährigen auf seinem Weg getragen hat – von den ersten Überlegungen im „Offenen Seminar“ bis hin zur Priesterweihe. In seinem pastoralen Wirken möchte er künftig vor allem Raum und Zeit für persönliche Begegnung schaffen – für das Gespräch von Herz zu Herz.

Die Pfarrei Johannes der Täufer freut sich, dass Josef Wagner seine Nachprimiz in Mündling feiern wird, und lädt dazu sehr herzlich ein. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, den Einzelprimizsegen zu empfangen – ein besonderer Segen, den ein Neupriester in der ersten Zeit nach seiner Weihe erteilen darf. Alle Gläubigen aus Nah und Fern sind herzlich eingeladen, dieses festliche Ereignis mitzufeiern. (AZ)