Sie will 495 Marathons laufen: Joyce Hüber kommt in den Landkreis Donau-Ries

Joyce Hüber ist Läuferin aus Leidenschaft. Die 37-Jährige machte in den vergangenen Jahren immer wieder mit anspruchsvollen Laufprojekten von sich reden. So umrundete sie in 73 Stunden die Insel Mallorca und lief einmal um die gesamte Bundesrepublik herum. Aktuell befindet sie sich auf ihrem bisher größten Lauf-Abenteuer, und das führt sie in wenigen Tagen auch durch den Landkreis Donau-Ries.

Läuferin Joyce Hübner kommt auf ihrem Marathon-Städtetrip durch den Donau-Ries-Kreis

2059 Städte seien es laut dem „Praktikanten“, wie Hübners Partner Sven Dünnwald auf den sozialen Medien und bei der Community genannt wird. Insgesamt entspricht das 21.000 Kilometern, die Hübner in 495 Marathons an 495 Tagen hintereinander zurücklegen möchte. Los ging es am 1. Juni 2025 in Helmstedt. Das Ziel ist in Hübners Wahlheimat Berlin. Dort möchte sie am 8. Oktober 2026 ankommen.

Die 37-Jährige dokumentiert ihre Läufe auf Instagram und Facebook sowie auf ihrer eigenen Webseite. Dort finden Interessierte auch die genaue Strecke, alle Stopps sowie ein Live-Tracking während des täglichen Marathons. Denn jeder und jede, die Lust hat, ist eingeladen, einen Marathon oder auch kleinere Strecken mitzulaufen. Für die Menschen im Donau-Ries-Kreis wird das in den kommenden Tagen möglich sein.

Icon vergrößern Sven ist als der „Praktikant“ und Partner von Hübner bei dem ganzen Projekt dabei. Er fährt das Begleitfahrzeug, steht alle paar Kilometer mit Verpflegung bereit und organisiert alles Wichtige. Foto: Lukas Baumgärtel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sven ist als der „Praktikant“ und Partner von Hübner bei dem ganzen Projekt dabei. Er fährt das Begleitfahrzeug, steht alle paar Kilometer mit Verpflegung bereit und organisiert alles Wichtige. Foto: Lukas Baumgärtel

Ihr 92. Marathon führt Hübner am 31. August von Haardt über Treuchtlingen, Pappenheim, Monheim, Wemding und Harburg nach Gunzenheim. Am Montag, 1. September, geht es dann von Gunzenheim weiter über Donauwörth, Rain, Neuburg an der Donau nach Berg. Start eines jeden Laufes ist gegen 9 Uhr. Joyce werde am 31. August etwa gegen 15.15 Uhr in Harburg sein, informiert „Praktikant“ Dünnwald. In Donauwörth wird sie am 1. September ungefähr gegen 10.20 Uhr und in Rain vermutlich um 12 Uhr sein. Dabei handle es sich allerdings um ungefähre Zeiten, die sich den Umständen entsprechend leicht verschieben könnten, so Dünnwald.

495-Marathons am Stück: So sieht Joyce Hübners Tag aus

„Ich laufe etwa sechs Stunden am Tag“, berichtet Hübner im Gespräch mit unserer Redaktion. Dabei verbringe sie viel Zeit in der Natur und mit den verschiedensten Wegbegleitern und versuche, die neuen Eindrücke aufzusaugen. Danach gehe es an die Regeneration. „Das Wichtigste ist gut und viel zu essen sowie ausreichend zu schlafen“, betont die 37-Jährige. Außerdem verbringe sie jeden Tag etwa eine Stunde in ihren Massage-Schuhen. Zusätzlich haben sie und Dünnwald, der Hübner mit seinem Auto hinterherfährt, jede Menge Equipment, wie Faszienrollen und eine Massage-Pistole dabei.

Einen Physiotherapeuten oder Ähnliches hat Hübner nicht. „Ich hatte bisher wirklich Glück“, sagt die 37-Jährige. Außer ein, zwei Kleinigkeiten zwischendurch ging es ihr bisher hervorragend. Falls doch einmal etwas passiert, wendet sich die Wahl-Berlinerin an ihre Followerinnen und Follower. „Irgendjemand kennt immer irgendjemanden“, berichtet sie. So sei sie bereits zweimal in das Vergnügen einer präventiven Physiotherapie-Sitzung gekommen.

Joyce Hübner freut sich auf die Menschen aus Donauwörth und Umgebung

Bisher war Joyce Hübner noch nicht im Landkreis Donau-Ries. „Ich kenne Ingolstadt und Augsburg, aber das zwischen nicht“, so die Wahl-Berlinerin. Daher freue sie sich auf das, was sie die kommenden Tage erwartet. Besonders gespannt sei sie auf den Dialekt. „Der ist jeden Tag anders, obwohl ich eigentlich noch in derselben Region bin“, sagt sie lachend.

Obwohl die 37-Jährige zum ersten Mal im Donau-Ries-Kreis ist, werde es für den ein oder anderen Abstecher bei bekannten Sehenswürdigkeiten nicht reichen. Nach den sechs Stunden Laufen müsse sie sich erholen, ausreichend essen und Content für ihre Kanäle produzieren, erklärt Hübner.

Icon vergrößern Joyce Hübner freut sich über Begleiterinnen und Begleiter – egal auf dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Inlinern. Foto: Lukas Baumgärtel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Joyce Hübner freut sich über Begleiterinnen und Begleiter – egal auf dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Inlinern. Foto: Lukas Baumgärtel

Das macht der 37-Jährigen allerdings nichts aus. Sie verbringe ihre Zeit ohnehin nicht so gerne in Museen und schaue sich die Dinge lieber von außen an. „Die 42 bis 44 Kilometer tagtäglich sind mein Sightseeing“, verrät Hübner gegenüber unserer Redaktion. „Ich hoffe immer, dass mich Leute begleiten, die viel über die Gegend wissen“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Das habe bisher super funktioniert. Hübner freut sich daher schon auf viele Begleiterinnen und Begleiter aus dem Landkreis – egal ob auf dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Inlinern. Wer sie an diesem Wochenende verpasst, hat im Dezember noch einmal die Gelegenheit: Bei Marathon 197 läuft sie am 14. Dezember von Lippach durch Lauchheim, Bopfingen, Nördlingen, Oettingen und Wassertrüdingen nach Auhausen.