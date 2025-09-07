Icon Menü
Jubiläum: 40 Jahre Musikkapelle Asbach-Bäumenheim mit Festprogramm im Oktober

Bäumenheim

Musikverein Asbach-Bäumenheim feiert im Oktober ein Jubiläum

Der Musikverein Asbach-Bäumenheim feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende.
    Der Musikverein Asbach-Bäumenheim feiert im Oktober drei Tage lang sein 40-jähriges Bestehen.
    Der Musikverein Asbach-Bäumenheim feiert im Oktober drei Tage lang sein 40-jähriges Bestehen. Foto: Musikverein

    Mit knapp 35 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Dirigent Josef Basting blickt der Musikverein Asbach-Bäumenheim auf vier Jahrzehnte zurück. Anlässlich des Jubiläums steht im Oktober ein Festwochenende an.

    Seit der Gründung entwickelte sich der Musikverein von einem kleinen Ensemble und einem aufstrebenden Akkordeonorchester zu einer tragenden Säule im kulturellen Leben der Gemeinde. In all den Jahren spielte die Kapelle eine zentrale Rollen bei lokalen Festen, kulturellen Veranstaltungen und kirchlichen Anlässen. Der Vorstand plant seit mehreren Monaten, damit die Feierlichkeiten gelingen.

    Das Fest geht vom 17. bis 19. Oktober über die Bühne. Hier das Programm:

    • Freitag, 17. Oktober: Konzert. Eröffnet wird das Wochenende mit einem hochklassigen Musikabend in der Schmutterhalle, bei dem die bekannte Formation Allgäu 6 um Berthold Schick schwungvolle Blasmusik und moderne Arrangements darbietet. Karten gibt es im Internet unter: musikverein-asbach-baeumenheim.de/Jubilaeum. 

    • Samstag, 18. Oktober: Gemeinschaftskonzert und Festabend. An diesem Tag empfängt der Musikverein Asbach-Bäumenheim befreundete Kapellen. Gemeinsam mit dem Musikverein Mertingen sowie der Trachtenkapelle Oberndorf gestalten die Gastgeber ein abendliches Konzert in der Schmutterhalle. Im Anschluss folgt ein geselliger Festabend mit Blasmusik und Tanzeinlagen.

    • Sonntag, 19. Oktober 2025: Festgottesdienst. Das Fest endet mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria Immaculata. Die Kapelle übernimmt die musikalische Umrahmung. (AZ)

