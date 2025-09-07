Musikverein Asbach-Bäumenheim feiert im Oktober ein Jubiläum

Mit knapp 35 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Dirigent Josef Basting blickt der Musikverein Asbach-Bäumenheim auf vier Jahrzehnte zurück. Anlässlich des Jubiläums steht im Oktober ein Festwochenende an.

Seit der Gründung entwickelte sich der Musikverein von einem kleinen Ensemble und einem aufstrebenden Akkordeonorchester zu einer tragenden Säule im kulturellen Leben der Gemeinde. In all den Jahren spielte die Kapelle eine zentrale Rollen bei lokalen Festen, kulturellen Veranstaltungen und kirchlichen Anlässen. Der Vorstand plant seit mehreren Monaten, damit die Feierlichkeiten gelingen.

Das Fest geht vom 17. bis 19. Oktober über die Bühne. Hier das Programm:

• Freitag, 17. Oktober: Konzert. Eröffnet wird das Wochenende mit einem hochklassigen Musikabend in der Schmutterhalle, bei dem die bekannte Formation Allgäu 6 um Berthold Schick schwungvolle Blasmusik und moderne Arrangements darbietet. Karten gibt es im Internet unter: musikverein-asbach-baeumenheim.de/Jubilaeum.

• Samstag, 18. Oktober: Gemeinschaftskonzert und Festabend. An diesem Tag empfängt der Musikverein Asbach-Bäumenheim befreundete Kapellen. Gemeinsam mit dem Musikverein Mertingen sowie der Trachtenkapelle Oberndorf gestalten die Gastgeber ein abendliches Konzert in der Schmutterhalle. Im Anschluss folgt ein geselliger Festabend mit Blasmusik und Tanzeinlagen.

• Sonntag, 19. Oktober 2025: Festgottesdienst. Das Fest endet mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria Immaculata. Die Kapelle übernimmt die musikalische Umrahmung. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!