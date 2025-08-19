Jugendtreff Hoppingen lädt zum Jubiläum mit Jugendstadt-Meisterschaft ein

Festabend, Jugendwettbewerb und Malle-Party: Zum 30-jährigen Vereinsjubiläum hat der Jugendtreff Hoppingen einiges vor. Seit Montag laufen die Aufbauarbeiten in dem Harburger Ortsteil, damit am 22. und 23. August alles bereit ist, wenn der Verein das Dorf und die Umgebung einlädt. Das steht auf dem Festprogramm.

„Wir wurden 1995 gegründet“, erzählt Jonas Schmidbaur, der Vorstand des Vereins. Bereits 2010 habe der Verein eine Jubiläumsfete geschmissen. 2020 sei die nächste geplante Feier dann wegen Corona ausgefallen, sagt Schmidbaur weiter. „Da haben wir gleich gesagt, dann machen wir es eben 2025.“

30 Jahre Jugendtreff Hoppingen: So feiert der Verein am Wochenende

Die Feierlichkeiten gehen am Freitag auf dem Dorfplatz, Spitzengasse 4, um 18 Uhr los. „Das ist quasi ein Grillfest für das ganze Dorf und die Umgebung“, sagt Jonas Schmidbaur. Danach folgt ein kleiner offizieller Teil mit Reden und Ehrungen. Anschließend trete die Band Barfuaß auf. „Die Jungs sind alle aus dem Landkreis“, so Schmidbaur. Von Schlager über Rock oder auch AC/DC sei für alle etwas dabei. „Typische Festzeltmusik eben“, sagt er schmunzelnd. Denn für die Dauer des Festes wird ein Zelt im Dorf bei Feuerwehr und Schulgarten aufgebaut. „Wir bringen alle Besucher im Trockenen unter, falls es regnet“, versichert der Vorstand.

Gemeinsames Projekt mit der Stadt Harburg: Erste Jugend-Meisterschaft am 23. August

Weiter geht es am Samstag gegen 15 Uhr mit der ersten Jugendstadt-Meisterschaft Harburgs. Die Idee sei bereits vor einigen Jahren entstanden, berichtet Jonas Schmidbaur. Im Landkreis gibt es mit dem Rieser-Bude-6-Kampf bereits eine Veranstaltung mit einem ähnlichen Konzept. „Das ist auch ein megacooles Event“, sagt Schmidbaur. Dafür müsste man sich jedoch intensiv vorbereiten. Das sei oftmals für kleine Vereine nicht stemmbar, so der Vorstand. In Harburg gebe es zudem ebenso einen eigenen Maibaumwettbewerb. „Da batteln wir uns mit den anderen Vereinen schon gerne“, erzählt er weiter. Dann sei schnell die Frage im Raum gestanden: „Warum machen wir nicht auch unseren eigenen Jugend-Wettkampf?“

Gesagt, getan. Gemeinsam mit der Stadt Harburg organisiert der Jugendtreff Hoppingen heuer zum ersten Mal eine Meisterschaft, bei der sich Teams unter anderem in Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer messen. „Das Wichtigste ist aber, dass man Spaß hat“, betont der Vorstand. Antreten darf pro Ortsteil je eine Mannschaft sowie eine weitere Gastmannschaft, die der Gastgeber einladen darf. Denn dieser tritt selbst nicht an, sondern stellt nur den Ort. Außer Mündling und Brünnsee-Marbach sei aus jedem Harburger Ortsteil eine Mannschaft dabei, berichtet Schmidbaur. Nächstes Jahr wird sie dann in Mauren stattfinden. „Wir wechseln immer durch“, erklärt er.

Den Abschluss des Tages feiert der Verein dann mit einer Malle-Party. „Das wird wie eine Plattenparty“, beschreibt Schmidbaur. DJ MD Crush legt dort ab 21 Uhr auf. Die Karten kosten fünf Euro. Einlass ist ab 16 Jahren.