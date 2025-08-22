Mehr junge Menschen im Landkreis sind ohne Job: Was Betroffene jetzt wissen müssen

Bald geht es los, das neue Ausbildungsjahr. Doch noch immer sind einige junge Menschen im Landkreis Donau-Ries „unversorgt“, haben also noch keine Lehrstelle, beziehungsweise einen Arbeitsplatz. Und das, obwohl es in der wirtschaftlich nach wie vor starken Region Stellen in Hülle und Fülle gäbe. Ein weiterer vermeintlicher Widerspruch: Im Landkreis steigt die Jugendarbeitslosigkeit seit gut drei Jahren an. Woran das liegt und was junge Menschen jetzt wissen sollten.

Silke Königsberger leitet die Agentur für Arbeit in Donauwörth. Im Deutschlandvergleich scheint in ihrem Haus alles palletti zu sein. Die Arbeitslosenzahlen sind zwar nicht mehr ganz so niedrig wie in den stärksten Jahren mit einer Eins vor dem Komma, doch noch immer sind sie mit 2,4 Prozent stabil unter drei Prozent, Königsberger spricht von Vollbeschäftigung.

Noch immer hat eine Reihe junger Leute keinen Ausbildungsplatz

Mit Blick auf die jungen Menschen könnte eigentlich gerade im industriell und mittelständisch geprägten Kreis Donau-Ries alles im grünen Bereich sein. Könnte. Denn noch immer sind zahlreiche junge Leute ohne Beschäftigung. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2024 meldeten sich nach Angaben der hiesigen Arbeitsagentur im Landkreis Donau-Ries 812 Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen, 22 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 2,6 Prozent). Zugleich gab es 1681 Meldungen für offene Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von 305 (plus 22,2 Prozent). Ende Juli waren allerdings 114 Bewerber noch unversorgt und 646 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. 263 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren waren im Juli arbeitslos gemeldet.

Woran liegt es, dass so viele Ausbildungsstellen unbesetzt sind?

Agenturleiterin Königsberger nennt hierzu einerseits den demografischen Wandel, sprich: die Gesellschaft überaltert, es kommen zu wenige Kinder nach. Zum anderen sind es aus Sicht der Jugendlichen oftmals nicht die Traumjobs, in denen Lehrstellen zur Verfügung stehen. Exemplarisch sei hier das Lebensmittelhandwerk genannt, aber inzwischen auch zahlreiche andere Handwerksberufe. Zudem passten die Anforderungen einiger Betriebe nicht zu den Bewerbern auf dem Markt. Der deutsche IHK-Verband hat hierzu kürzlich festgestellt, dass es in zahlreichen Fällen an Grundkenntnissen fehle, allem voran im mündlichen und schriftlichen Ausdrucksvermögen, aber auch im Bereich der Naturwissenschaften sowie beim Wissen rund um die Wirtschaft. Agenturleiterin Königsberger erklärt zudem, dass eine Reihe von Schulabgängern zunächst lieber schnelles Geld in Helferjobs verdienen wollten als eine Lehre zu beginnen. Ebenfalls ein Faktor: Seit Jahren drängten mehr und mehr junge Menschen in ein Studium anstatt eine Berufsausbildung zu absolvieren. Königsberger betont: „Die Ausbildung ist schier das A und O.“

Wie kommt es zum Phänomen Jugendarbeitslosigkeit?

Königsberger betont, dass es zwar Zusammenhänge gibt zwischen den Aspekten Ausbildungsplätze und Jugendarbeitslosigkeit, aber die Bereiche eigentlich zu trennen seien. Obwohl die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren im Landkreis niedrig sei, merke man seit 2022 eine Steigerung. „Vieles hängt von der Motivation der jungen Menschen und einer klaren Zielvorstellung ab“, sagt Königsberger und fügt hinzu: „Uns gehen zu viele Jugendliche verloren, die aus der Schule nicht ins Erwerbsleben starten.“ Es gebe immer mehr junge Menschen, „die schlicht nicht wissen, was sie machen sollen“ und es zudem versäumten, Betriebspraktika zu machen. Das Thema einer sogenannten „Auszeit“ nach der Schule sei indessen größer geworden, zudem passten die Vorstellungen hinsichtlich einer Lehrstelle oder eines Arbeitsplatzes in zahlreichen Fällen nicht zu den schulischen Leistungen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt im Landkreis Donau-Ries mit 2,9 Prozent über der Gesamtarbeitslosigkeit (2,4 Prozent).

Was sollten Eltern tun, um Jugendarbeitslosigkeit zu vermeiden?

„Jugendliche werden mit Blick auf die Arbeitswelt oft nicht entsprechend von den Eltern begleitet“, berichtet Königsberger. In einigen Familien sei schlichtweg kaum bekannt, welchen Stellenwert eine Berufsausbildung hierzulande habe. Das sei leider des Öfteren gerade in Familien mit Migrationshintergrund zu beobachten. Darüber hinaus sei noch immer generell spürbar, dass der schulische und berufliche Werdegang stark vom Bildungsniveau der Eltern abhänge – „dieses System ist noch nicht durchbrochen“. Wichtig sei, dass Eltern sich intensiv ab dem 14. Lebensjahr der Kinder mit dem Thema Berufsausbildung beschäftigen sollten. Hierbei helfe auch die Berufsberatung der Arbeitsagentur.

Die Weichen sollten möglichst früh gestellt, Ziele gemeinsam mit dem Kind formuliert werden. Auch sollten Alternativen zum möglichen Wunsch-Job erarbeitet werden, denn nicht immer würden die Abschlussnoten auch zur Traumstelle passen. Auch das Absolvieren von Praktika helfe, Arbeitslosigkeit nach der Schule zu vermeiden. Die Sommerferien bedeuten zudem für alle Schüler, die im September ihr letztes Schuljahr antreten, auch den Start, um sich für Ausbildungsstellen für das Jahr 2026 zu bewerben. Ein großer Teil der Ausbildungsbetriebe beginne, so die Arbeitsagentur Donauwörth, mit seinen Auswahlverfahren bereits im September, deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen rechtzeitig in den Firmen sein.