Schnee und Fußball in Donauwörth lassen Kinderaugen glänzen

Als Gastgeber stellte der SV Wörnitzstein-Berg zwei Jugendmannschaften (in Rot) im Turnier. Diese hatten namhafte Gegner wie die Stuttgarter Kickers (in Blau). Ebenfalls unter anderem in Donauwörth am Start: FC Augsburg, Benfica Lissabon und Juventus Turin.

Foto: Szilvia Izsó