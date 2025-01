Jugendleiter in Nordschwaben dringend gesucht

Lucas Karg hat es sich beim großen Bruder abgeschaut - auch der war Oberministrant und hatte es nicht bereut, im Gegenteil. Doch zu wenige Jugendliche und junge Erwachsene sind derzeit bereit, eine Jugendgruppe zu leiten. Der 20-jährige Karg sagt, er profitiere in vielfacher Weise von seinen Schulungen, die ihm das nötige Rüstzeug gegeben haben, um Kinder und Jugendliche betreuen zu können. Die katholische Jugendstelle Donauwörth, die für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen zuständig ist, bietet bald einen neuen Termin an. Die Initiatoren um Antonia Gentner und Ulrike Tendyra hoffen, dass sich heuer wieder genug Jugendliche finden.

Oftmals sieht es so aus in den Jugendgruppen: Die, die mitmachen bei den Ministranten, in der Landjugend oder bei den Pfadfindern sind - Gott sei Dank - noch recht zahlreich. Aber diejenigen, die gerne Verantwortung übernehmen, sind leider rar. So erlebt es auch Lucas Karg, der bei den Ministranten in Höchstädt aktiv ist. Einerseits sei „richtig viel geboten bei uns in der Pfarrei“, sagt er, andererseits gingen die Finger rasch nach unten, wenn die Frage im Raum stehe, wer denn eine Jugendleiter-Card (Juleica) machen wolle. Dabei sei dies enorm wichtig, wie der Student erklärt. Zum einen mache es Spaß, mit anderen jungen Menschen zusammen etwas zu organisieren, zu spielen, Gemeinschaft zu leben. Zum anderen brauche es dafür aber auch den inhaltlichen Hintergrund - eben das Rüstzeug.

Ohne Gruppenleiter gibt es keine Jugendarbeit in Nordschwaben

Ohne Gruppenleiter keine Jugendarbeit. Das ist die Realität, die sich spätestens seit der Corona-Pandemie verstärkt zeigt. Vielerorts steht und fällt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit den oftmals Wenigen, die bereit sind, die Heranwachsenden zu beaufsichtigen und etwas mit ihnen zu unternehmen und zu bewegen. Karg sowie Gentner und Tendyra von der Jugendstelle erklären, dass alleine die Schulung zum Jugendleiter den Teilnehmenden Motivation gebe und signalisiere: Du wirst gebraucht. „Wir sind auch nach den Schulungen für die Jugendleiter da, stehen mit Rat und Tat zur Seite und begleiten sie“, betont Gentner.

Im Rahmen der Juleica-Schulungen erfahren die Teilnehmer allerhand Wissenswertes: Rechtliche Fragen der Jugendarbeit, Präventionsarbeit, Spiele in der Gruppe, Erlebnispädagogik - das Programm sei, wie Gentner und Tendyra erklären, breit gefächert. Lucas Karg will junge Menschen ab 15 Jahren (in Ausnahmen können bereits 14-Jährige mitmachen) ermutigen, durchaus früh Leitungsaufgaben zu übernehmen: „Es ist eine Riesenchance sich zu engagieren und einzubringen und seine Ideen zusammen mit anderen umzusetzen.“ Leitungsaufgaben in der Jugendarbeit gäben Selbstsicherheit, man lerne viel für später, vor allem auch, Verantwortung zu übernehmen. Träger der Juleica können im übrigen auch die Bayerische Ehrenamtskarte beantragen, die etliche Vergünstigungen bietet. Und: Es mache sich gut, wenn ein junger Mensch in seinen Bewerbungsunterlagen zeigen kann, dass er sich in der Jugendarbeit engagiert, unterstreicht Ulrike Tendyra.

Der nächste Jugendleiterkurs der katholischen Jugendstelle Donauwörth findet vom 22. bis 26. April im Tagungshaus Maria Beinberg bei Schrobenhausen statt. Die Anmeldung ist ab sofort unter der Telefonnummer 0906-7062890 möglich. Informationen gibt es auch im Internet auf der Seite www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Donauwoerth.de