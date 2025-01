Jugendliche auf Kleinkraftrad gestoppt

Am Freitag sind zwei Jugendliche von der Polizei unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr gestoppt worden. Gegen 20.45 Uhr waren zwei 17-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad in Feldheim unterwegs. Während der etwa ein Kilometer langen Nachfahrt stellten die Beamten eine Geschwindigkeit von rund 65 km/h fest. Bei der Überprüfung der Dokumente konnten die Jugendlichen nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Außerdem zeigten beide drogentypische Auffälligkeiten. Auf Nachfrage gaben sie zu, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Drogentest fiel positiv auf THC und Amphetamin aus. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Die Jugendlichen müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz rechnen. (AZ)

