Jugendliche randalieren auf Parkplatz im Stauferpark

In Donauwörth haben am Freitagabend gegen 21.45 Uhr mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz am Stauferpark randaliert. Das teilt die Polizei mit. Eine Touristenfamilie auf der Durchreise hatte dort Rast gemacht, als der 31-jährige Familienvater bemerkte, dass eine Gruppe von rund 15 bis 20 Jugendlichen mit Gegenständen auf das Wohnmobil der Familie einschlug. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Jugendlichen flüchteten noch vor Eintreffen der Polizeistreifen und konnten auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

