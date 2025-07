Jugendlicher prallt bei Unfall mit Moped auf Auto

Ein Mopedfahrer hat am Mittwoch südlich von Wemding einen Unfall verursacht. Der Jugendliche kam nach Angaben der Polizei glimpflich davon.

Das Unglück passierte so: Gegen 14.30 Uhr musste eine 43-Jährige, die mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Fünfstetten her kam, an der Einmündung zur Staatsstraße abbremsen. Der 16-Jährige, der auf seinem Zweirad nachfolgte, bemerkte dies zu spät und prallte auf das Heck des stehenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Jugendliche gab den Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Er wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)