Radfahrer durchschlägt bei Unfall die Heckscheibe eines Autos

Recht spektakulär verunglückt ist am Donnerstag ein Radfahrer in Nordheim. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche gegen 14.30 Uhr auf der Raiffeisenstraße ortsauswärts unterwegs. Dabei übersah der 15-Jährige einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Geländewagen und prallte frontal auf das Heck. Der Jugendliche wurde nach vorne von seinem Mountainbike gegen die Heckscheibe geschleudert, wodurch diese brach.

Der Jugendliche trug einen Helm. Dieser bewahrte ihn offenkundig vor schweren Kopfverletzungen. Unter anderem mit einer Fraktur im Gesicht wurde der Jugendliche vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (AZ)