18-Jähriger wird am Donauwörther Bahnhof angegriffen

Ein junger Mann ist am Freitagabend von Unbekannten am Donauwörther Bahnhof geschlagen worden. Gegen 19.30 Uhr wurde der 18-Jährige im Bereich des Fahrradabstellplatzes angegriffen. Nach bisherigem Kenntnisstand sprach der Geschädigte eine Gruppe von vier männlichen Personen mit der Bitte an, die mitgeführte Musikbox etwas leiser zu drehen. Die Polizei teilt mit, dass wohl in Folge dieser Aufforderung der Angriff der vier Männer erfolgte. Sie schlugen dem 18-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0906/70667-0 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)

