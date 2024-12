18-Jährige beim Handel mit Cannabis überführt

Eine 18-Jährige ist am Freitag in Donauwörth dabei erwischt worden, wie sie mit Cannabis gedealt hat. Gegen 13 Uhr wurde am Donauwörther Bahnhof eine Jugendgruppe im Rahmen einer Vermisstenfahndung kontrolliert. Dabei deutete bei einer 18-Jährigen laut Polizei alles auf einen Handel mit Cannabis hin. Unter anderem wurde Cannabis in klein verpackten Mengen, Bargeld in szenetypischen Stückelungen und Tüten mit Amphetamin-Anhaftungen aufgefunden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden weitere 20 Gramm Marihuana, außerhalb des eigenen Wohnsitzes der Beschuldigten aufgefunden. Die Beschuldigte erwartet nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis