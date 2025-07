Eingeparktes Auto: Junge Frau will keine Rücksicht nehmen

Ein Auto ist am Freitagnachmittag in der Donauwörther Birkenstraße von einer 28-Jährigen eingeparkt worden. Laut Polizeibericht war es dem 49-jährigen Fahrer nicht mehr möglich, auf der Fahrerseite einzusteigen. Er sprach die Frau an, doch das änderte nichts an der Situation. Deshalb musste der Mann über die Beifahrerseite einsteigen und konnte erst so vom Parkplatz wegfahren. Die 26-jährige Verursacherin muss sich nun wegen einer Nötigung im Straßenverkehr verantworten. (AZ)

