E-Radler verursacht Unfall in Bäckerstraße

Ein E-Radler hat am Donnerstag in Donauwörth einen Unfall verursacht und sich dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, passierte dies um 17.15 Uhr in der Bäckerstraße.

Der 26-Jährige war mit seinem Elektrofahrrad verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs – dies auch noch entgegen der Fahrtrichtung. Als der junge Mann vom Gehweg über die Fahrbahn kreuzen wollte, übersah er ein Auto, das ein 41-Jähriger steuerte. Der Radler erlitt durch die Kollision Verletzungen im Bereich der Beine. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Den Radler verwarnten die Beamten gebührenpflichtig. (AZ)