Junger Mann entsorgt in Donauwörth illegal Abfall: Anzeige

Donauwörth

Junger Mann entsorgt illegal Abfall: Anzeige

Ein 26-Jähriger kippt Müll vor die Container im Donauwörther Stauferpark. Doch die Polizei ermittelt den Sünder.
    Ein junger Mann hat in Donauwörth laut Polizei illegal Abfall entsorgt.
    Ein junger Mann hat in Donauwörth laut Polizei illegal Abfall entsorgt. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Ein junger Mann hat in Donauwörth illegal Abfall entsorgt - und konnte anschließend ermittelt werden. Das teilt die Polizei mit.

    Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr kippte ein zunächst Unbekannter eine nicht unerhebliche Menge Plastikabfälle und Altstyropor vor die Wertstoffcontainer im Stauferpark. Eine Streifenbesatzung nahm ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz auf. In diesem Zusammenhang konnte zeitnah ein 26-Jähriger aus dem Stadtgebiet ermittelt und angezeigt werden. (AZ

