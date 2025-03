21-Jähriger vor Gericht: Er stahl Elektrogeräte im Wert von 9000 Euro

Ein Dutzend Mobiltelefone, aber auch Drohnen, Kopfhörer, Festplatten, Webcams, DVDs, Spiele, Konsolenzubehör, einen Laptop, eine Smartwatch, einen Rasierapparat und mehr – Elektrogeräte im Wert von über 9000 Euro soll ein Mann aus dem südlichen Landkreis bei seinem Arbeitgeber gestohlen haben. Die Liste ist lang und legt kriminelle Energien nahe. Die Anklage lautet gewerbsmäßiger Diebstahl. Warum der Richter des Amtsgerichts in Nördlingen dennoch nicht nur von einem normalen Strafmaß, sondern auch von einer Jugendstrafe absieht.

Der junge Mann, der neben seinem Anwalt Platz nimmt, wirkt entschlossen, einen guten Eindruck zu machen. Es gelingt ihm jedoch nicht vollständig, seine Anspannung und Angst zu verbergen. Gewalt in der Kindheit, Jahre im Kinderheim und mehrere psychische Erkrankungen prägten den gerade einmal 21-Jährigen. Gegenüber dem Jugendgerichtshelfer hatte er Sorgen vor einer Panikattacke vor Gericht geäußert.

Angeklagter aus Donauwörth gesteht Diebstahl vor Gericht

Zum Vorwurf, in einem Zeitraum von rund zwei Monaten Geräte aus dem Elektromarkt seines Arbeitgebers im Wert von über 9000 Euro gestohlen zu haben, gesteht der Angeklagte gleich zu Beginn des Prozesses: „Ich habe die Tat begangen und ich bereue das zutiefst.“ Seit der Tat leide er wieder an Depressionen, die ihn bereits in seiner von Misshandlung geprägten Kindheit begleiteten. „Die erneuten Depressionen haben mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt“, so der junge Mann. Seit drei Monaten befindet er sich in Therapie. Die Diebstähle habe er begangen, um sein Ausbildungsgehalt auszubessern und bei den Aktivitäten seiner Freunde dabei sein zu können, führte er weiter aus.

Richter Christoph Kern entließ, angesichts des vollumfänglichen Geständnisses des Angeklagten überrascht, kurzerhand die geladenen Zeugen ungehört. Lediglich der leitende Polizeikommissar gab den Anwesenden einen Überblick über die Ermittlungen und das Verhalten des Angeklagten: „Er war sehr kooperativ und hat alles sofort eingeräumt.“ Selbst Staatsanwalt David Patschorek hielt aufgrund des frühen und voll umfassenden Geständnisses sowie, dass es sich bei dem Angeklagten um einen Ersttäter handelte, einen Jugendarrest und 80 Sozialstunden für ausreichend. Jugendarrest sei im Gesetz als erzieherische Maßnahme definiert. Dabei handle es sich demnach nicht um eine Jugendstrafe, erklärt Patschorek. „Ich halte es für angemessen, eine Jugendstrafe noch nicht zu verhängen“, so der Staatsanwalt.

Der Richter schloss sich diesen Ausführungen in seinem Urteil an. Er verurteilte den Angeklagten zu einem Jugendarrest von drei Wochen und 80 Sozialstunden. Die Strafe sei bewusst noch keine Jugendstrafe. „Noch. Ich sage es ausdrücklich“, so Kern. Es sei aber wichtig, dass dem Angeklagten gezeigt wird: „Hier ist eine rote Linie, die dürfen sie nicht überschreiten“, führte Kern aus. Er legte dem Angeklagten besonders das Fortführen seiner Therapie ans Herz.