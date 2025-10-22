Icon Menü
Kabelschaden legt Zugverkehr Donauwörth–Treuchtlingen lahm

Donauwörth

Kabelschaden: Der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Treuchtlingen ist unterbrochen

Der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Treuchtlingen ist derzeit eingestellt. So fährt der Ersatzverkehr.
    Unter anderem ein Kabelschaden sorgt dafür, dass der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Treuchtlingen nicht funktioniert.
    Unter anderem ein Kabelschaden sorgt dafür, dass der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Treuchtlingen nicht funktioniert. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    Aufgrund eines Kabelschadens sowie einer laufenden Baumaßnahme ist der Zugverkehr auf der Strecke Donauwörth – Treuchtlingen derzeit in beiden Richtungen eingestellt. Das teilte das Bahnunternehmen Arverio am Mittwoch mit. Ein Busnotverkehr wurde den Angaben nach eingerichtet, der nun nach einem festen Ersatzfahrplan verkehrt. Der Fahrplan kann auf der Homepage von Arverio heruntergeladen werden.

    Reisende werden gebeten, längere Reisezeiten einzuplanen; Anschlussverbindungen könnten beeinträchtigt sein. Die Sperrung bestehe voraussichtlich bis zum 24. Oktober.

    Laut Ersatzfahrplan fährt der Schienenersatzverkehr in Donauwörth zu folgenden Zeiten ab: 7.10 Uhr (Ankunft in Treuchtlingen um 7.59 Uhr, in Gunzenhausen um 8.29 Uhr), 9.10 Uhr, 11.10 Uhr, 13.10 Uhr, 15.10 Uhr, 17.10 Uhr, 19.10 Uhr, 21.10 Uhr und 22.45 Uhr. In der anderen Fahrtrichtung ist die Abfahrt in Gunzenhausen um 6.35 Uhr (Ankunft in Treuchtlingen um 7.05 Uhr, in Donauwörth um 7.54 Uhr), 8.35 Uhr, 10.35 Uhr, 12.35 Uhr, 14.35 Uhr, 16.35 Uhr, 18.35 Uhr, 20.35 Uhr und 22.35 Uhr. (AZ)

