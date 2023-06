83-Jähriger stürzt mit seinem 125er-Moped

Senior verbremst sich in einer Linkskurve. Er wird in die Donau-Ries-Klinik gebracht.

Ein 83-Jähriger ist am Montag, gegen 13.48 Uhr, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Altisheim und Hafenreuth mit seinem 125er-Moped gestürzt. Circa 100 Meter nach der Kreuzung Willibaldstraße/Pfalzgrafenstraße verbremste sich der Senior in einer Linkskurve und kam zu Fall, berichtet die Polizei. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in die Donau-Ries-Klinik gebracht.

Dort stellten sich die Verletzungen glücklicherweise als nicht schwerwiegend heraus. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.