Acht Weihnachtsbäume leuchten im Herzen Kaisheims

Weihnachtlich soll es leuchten und strahlen in Kaisheim - das war das Ziel einer schönen Gemeinschaftsaktion in der Marktgemeinde. Die Mitglieder des Förderkreises zum Erhalt der Hofwirtschaft haben auf dem Vorplatz einen großen Weihnachtsbaum aufgestellt - doch das ist dieses Jahr nicht alles. Sie haben diesem noch sieben kleine an die Seite gestellt - pro Kaisheimer Verein kam ein weiterer hinzu. Die Mitglieder der Vereine haben sich dann in einer gemeinschaftlichen Aktion am Schmücken der Tannenbäume beteiligt. Lichter hängen in den Zweigen, Schleifen und Kugeln kamen hinzu. So freuen sich nun viele Passanten und vorbeifahrende Autofahrer über diesen stimmungsvollen Platz. (AZ)