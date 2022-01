Autokennzeichen in Altisheim aus Garage gestohlen

Ein nicht bekannter Täter stahl in den vergangenen Wochen zwei Autokennzeichen in Altisheim. Die Polizei spricht von einem "besonders schweren Diebstahl".

Eine Anwohnerin der Willibaldstraße hat am Montag bei der Polizei angezeigt, dass in den vergangenen Wochen beide Kennzeichen eines Autos aus ihrer Garage gestohlen wurden. Die beiden Nummernschilder mit DON-Zulassung waren nach Angabe der Beamten nicht an dem zugehörigen Fahrzeug angebracht.

Zum momentanen Zeitpunkt sind der Polizei keine Hinweise auf den Täter bekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet, der laut Angabe der Beamten als "besonders schwer" einzustufen ist. (AZ)