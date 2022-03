Schwere Verletzungen nach Sturz mit E-Bike in Altisheim

Ein Mann ist in Altisheim mit dem E-Bike gestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen – wohl weil er keinen Helm trug.

Schwere Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 54-jähriger Radfahrer, als er in Altisheim mit seinem E-Bike stürzte. Der Mann war zuvor auf dem Radweg von Leitheim nach Altisheim gefahren und im Kurvenbereich der Donaustraße, welche an den Radweg anschließt, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne gegen einen Randstein gefahren und infolgedessen gestürzt.

E-Biker stürzt und verletzt sich schwer

Der Radfahrer trug dabei keinen Helm und schlug laut Polizei mit Kopf und Gesicht auf der Straße auf. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus Donauwörth eingeliefert werden. Auch wenn ein Fahrradhelm die Verletzungen nicht gänzlich verhindert hätte, hätte er doch die Folgen des Sturzes massiv gelindert, betont die Polizei. Daher empfiehlt die Polizeiinspektion Donauwörth – auch wenn die Benutzung gesetzlich nicht vorgeschrieben und damit freiwillig ist – speziell bei der Nutzung von E-Bikes immer die Nutzung eines Fahrradhelmes. (AZ)

