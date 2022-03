SpVgg Altisheim/Leitheim will Sportheim erweitern

Plus Die SpVgg Altisheim/Leitheim möchte ihre Sportanlage modernisieren. Welche Maßnahmen der Verein plant.

Die SpVgg Altisheim/Leitheim steht vor einem großen Projekt: Der Verein mit seinen 320 Mitgliedern möchte seine Sportanlage "zukunftssicher und nachhaltig modernisieren". Im Mittelpunkt steht dabei das Sportheim. Dieses soll saniert und erweitert werden.