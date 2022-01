Kaisheim-Altisheim

19:00 Uhr

Über die Donau mit Zille und Kahn: 500 Jahre Fährbetrieb bei Altisheim

Wie kommt man trockenen Fußes und abseits einer Brücke über die Donau? Mit Zille oder Fähre gelang das in den 30er Jahren. Das Bild des Kahns auf der zugefrorenen Donau bei Altisheim entstand um das Jahr 1930.

Plus Lange waren die Donaufähren zwischen Donauwörth und Marxheim bedeutende Transportmittel für Mensch, Tier und Güter. Warum diese Fähren völlig verschwunden sind.

Von Peter Hell

Wer heute in der näheren Umgebung die Donau überqueren möchte, benutzt ganz selbstverständlich eine der Brücken - in Donauwörth oder Marxheim. Das ist die gängige Methode. Sie hat ganz in Vergessenheit geraten lassen, dass es einst auch eine andere Art der Beförderung gegeben hat. Knapp 500 Jahre lang war es etwa bei Altisheim möglich, mit einer Fähre den Strom zu queren. Hier ist die wechselvolle Geschichte der Altisheimer Fähren:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen