Kaisheim

25.02.2023

Am Aschermittwoch ist alles vorbei? - Nicht im Thaddäus

Plus Die Kleinkunstbühne in Kaisheim hatte zum traditionellen Fischessen mit Bühnenprogramm eingeladen. Da zeigte sich, dass auch in der Fastenzeit noch Gaudi sein darf.

Von Elke Böcker Artikel anhören Shape

Am Aschermittwoch ist normalerweise ja alles vorbei. Die ganze Faschingsgaudi hat ein Ende und der Ernst des Lebens hat uns wieder ... - Ganz anders freilich verhält es sich in der Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim. Da ging's am Aschermittwoch erst so richtig los. Mit der neuen Spielsaison nämlich, und die hat es - hintersinnig, komisch, tiefgründig - einmal mehr in sich. Zwar gab es – zu Beginn der Fastenzeit - ein obligatorisches, sehr köstliches Fischmenü, doch noch viel schmackhafter geriet das herzerfrischende Bühnenprogramm von Mehlprimel Reiner Panitz und dessen Tochter Flavia, die sich auf der Bühne so wunderbar ergänzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen