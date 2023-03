Andreas Rebers ist in Kaisheim ätzend und hochmusikalisch

Der Kabarettist liebt die Kleinkunstbühne Thaddäus und hat dort sein neues Programm getestet.

„Dieser Ort gehört zu den schönsten und liebevollsten, an denen man sein Geld verdienen kann.“ Das hat Andreas Rebers ins Gästebuch der Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim geschrieben, als er dort erstmals gastierte. Seitdem ist der Kabarettist mehrmals zurückgekehrt. Diesmal in einer besonderen Mission: Er wollte sein neues Programm „rein geschäftlich“ in einer Vorpremiere vor Publikum testen.

Wenn er es nun in diesen Tagen in Freiburg, Singen, Wien und Bonn präsentiert, könnte es durchaus sein, dass das Publikum ganz andere Schwerpunkte im Programm von Rebers erlebt. Er wird die Überlängen herausnehmen und sehr wohl registriert, dass seine politischen Passagen zum Schmunzeln, aber nicht für Lacher geeignet sind.

In den vergangenen Jahren hat man Rebers in ganz unterschiedlichen Rollen kennengelernt: als Hausmeister des Herrn und Blockwart Gottes, als Exorzist, Volkskommissar für Rache und Vergeltung oder als beliebter Erfinder der Dachlattenpädagogik. Jetzt also ein Rebers, der die Moral-Weltmeister karikiert – mit Außenministerin Annalena Baerbock als „Zeitgeist-Nutte“ oder Robert Habeck in der Rolle des „zärtlich“ Entschlossenen.

Politik, Religion und gesellschaftliche Strömungen sind Thema bei Rebers

Die Corona-Zeit hat den knapp 65-Jährigen offensichtlich kaum verändert: Er ist ätzend und hochmusikalisch, er ist ironisch und witzig, manchmal auch läppisch. Auch diesmal fesselte er das Publikum wegen seiner Aktualität. „Die Deutschen von heute sind doch nicht besser als die Deutschen von damals“, ruft der Kabarettist ins Auditorium, das verlegen lächelt.

Das Gegenteil von Zukunft ist für Rebers die Herkunft. Klingt schwierig, ist es in manchen Passagen auch. Muster sind nicht sein Ding. Und so vertändelt er sich eben auch, wohl wissend, dass er dabei ist, die Pointen vor der eigentlichen Premiere im intimen Rahmen des Thaddäus auszuprobieren. Rebers blickt auch auf die Monate der Krise zurück. „Und Corona ist noch nicht vorbei. Erst, wenn es auch eine deutsche Variante gegeben hat.“

Andreas Rebers schaut im Thaddäus in Kaisheim genau hin

Politik, Religion und gesellschaftliche Strömungen sind seine Themen, die er auch in seinen Liedern aufgreift, sich selbst am E-Piano begleitend. „Betreutes Denken“ wie im Fernsehen gibt es bei ihm nicht. Durch die Spielzeit zieht sich Sabine Hammer, seine alleinerziehende Nachbarin. Sie muss für Vergleiche herhalten – eine Figur, die auch schon in den vorherigen Programmen des vielfach ausgezeichneten Kabarettisten eine tragende Rolle spielte.

Rebers schaut den Menschen auf den Mund. Besonders gern Annalena Baerbock mit ihrer „feministischen Außenpolitik“. Er begegnet Nachbarn wie jenem Fliesenleger, den er als Meister der Fuge kennengelernt habe. Dieser zweifele, ob es Corona überhaupt gegeben und ihn gefragt habe, ob Covid-19 in Wirklichkeit nicht eine Erfindung der Plexiglas-Mafia gewesen sei.