Angeblich körperbehinderte Bettlerin rennt davon

Eine Frau täuscht wohl Behinderungen vor, um Geld zu erbetteln. Eine Harburgerin hat deshalb nun Anzeige erstattet.

Eine eher ungewöhnliche Strafanzeige erstattete am Mittwochnachmittag eine 58-jährige Harburgerin auf der Wache der Polizeiinspektion Donauwörth. Die Frau hatte zuvor, gegen 13.10 Uhr, ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Kaisheimer Gewerbepark abgestellt. Als sie aus ihrem Auto ausstieg, stellte sich eine etwa 24 Jahre alte Frau vor sie und machte mit Handzeichen und Gesten mehrere körperliche Behinderungen geltend. Mittels eines mitgebrachten Zettels forderte die Frau eine Spende für behinderte Menschen. Direkt nach dem Erhalt eines Fünf-Euro-Scheins rannte die angeblich körperbehinderte Frau jedoch sehr schnellen Schrittes mit dem Geld davon. Da die Geldgeberin daraufhin nicht mehr glaubte, dass tatsächlich eine körperliche Einschränkung vorlag, zeigte sie den Vorfall bei der Donauwörther Polizei an. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Betrugsverdachts auf. Die Frau wird als schlank und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Wer sachdienliche Hinweise zur Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

