Angeln am Weiher

Der Fischereiverein Kaisheim hat sich auch in diesem Jahr wieder am Ferienprogramm der Gemeinde beteiligt und die Kinder zum Angeln an den Schabernackweiher eingeladen. Glücklicherweise zeigte sich das Wetter von seiner guten Seite. Trotz anfänglicher Regenvorhersagen konnten die Kinder und Betreuer aufatmen: Das Wetter war besser als erwartet und alle blieben trocken. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, um erstmals das Angeln auszuprobieren. Einige konnten sogar ihren ersten Fisch fangen, was für große Freude sorgte. Nach dem Angeln wurden die gefangenen Fische gemeinsam gewogen, um die größten und schwersten Exemplare zu ermitteln. Die Preisverleihung wurde im Anschluss von 1. Vorstand Andreas Huber und 3. Bürgermeister Manfred Blaschek durchgeführt. Der Gewinner durfte sich über einen Pokal freuen und alle Teilnehmenden erhielten eine Urkunde. Zum Abschluss des Tages gab es noch eine gemeinsame Brotzeit. Das Schnupperangeln war ein voller Erfolg und hat bei den Kindern für viel Spaß und Begeisterung gesorgt.

