92-Jähriger aus Kaisheim ist nach Angriff mit Messer in Haft

Plus Nach einem Messerstich, der beinahe tödlich endete, sitzt der betagte Tatverdächtige im Gefängnis. Der Fall ist in der Region wohl ziemlich einmalig.

Nach dem Messer-Angriffs auf seinen Sohn sitzt ein 92-Jähriger aus Kaisheim im Gefängnis. Der zuständige Richter in Augsburg erließ einen Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Dies erklären Polizei und Staatsanwaltschaft auf Anfrage.