Kaisheim/Augsburg

vor 48 Min.

Brief mit Drogen getränkt: So wurde ein Kaisheimer Häftling überführt

Die scheinbar anwaltliche Post an einen JVA-Häftling hatte es in sich: Das Papier war mit synthetischen Drogen durchtränkt.

Von Michael Siegel

Weitere sieben Monate Freiheitsstrafe hat jetzt ein 33-jähriger Angeklagter zu seinem üppigen Vorstrafenregister hinzubekommen. Der Mann, derzeit in Kaisheim inhaftiert, wurde vom Amtsgericht Augsburg verurteilt, weil er sich einen mit Drogen getränkten Brief ins Gefängnis schicken lassen haben soll.

