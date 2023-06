Kaisheim/Augsburg

Mörder sticht mit Schere auf Mithäftling ein: Angriff in der JVA Kaisheim vor Gericht

Plus Ein 50-Jähriger steht nach der Attacke im Kaisheimer Gefängnis vor dem Landgericht Augsburg. Die Staatsanwaltschaft will den Mann dauerhaft hinter Gitter bringen.

Er hat vor über 20 Jahren einen Mann ermordet und erhielt dafür eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die verbüßt Christian P. aktuell in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim. Dort hat der inzwischen 50-Jährige einen Mithäftling mit einer Schere attackiert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den 70-Jährigen töten wollte. Der blutige Angriff beschäftigt nun die 3. Strafkammer des Landgerichts Augsburg unter Vorsitz von Christoph Kern.

Christian P. beging am 26. Januar 2001 einen Mord. In Nürnberg erstach er einen 53-Jährigen in dessen Wohnung. Dafür musste P., der zum Zeitpunkt der Tat 28 Jahre alt war, hinter Gitter. Die lebenslange Haftstrafe trat er im Januar 2003 an. Im November 2017 wurde P. in die JVA Kaisheim verlegt. Dort befand sich seit 2020 auch der 70-Jährige. Am 20. Februar 2022 lief dieser auf dem Verbindungsgang zwischen den Zellentrakten D und E an P. vorbei. Im nächsten Moment, so wirft Staatsanwalt Thomas Junggeburth dem 50-Jährigen vor, griff dieser den anderen Gefangenen von hinten mit der Schere an.

