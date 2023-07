Sex mit Häftling und Handy-Schmuggel: Prozess gegen JVA-Bedienstete beginnt

Eine JVA-Bedienstete führt eine Beziehung mit einem Insassen und verkauft mit ihm und dessen Eltern Handys ins Kaisheimer Gefängnis. Jetzt stehen die vier vor Gericht.

Eine heimliche Beziehung und ein florierendes Verkaufsmodell sind Gegenstand eines Prozesses, der am Mittwoch am Amtsgericht Augsburg beginnt. Angeklagt sind eine ehemalige JVA-Bedienstete, ein Insasse der JVA Kaisheim, mit dem sie eine Beziehung und mindestens einmal Sex in einem Stationsbüro des Gefängnisses gehabt haben soll, sowie die Eltern des Insassen. Gemeinsam sollen die vier laut Anklage einen Plan entwickelt haben, um an Geld zu kommen.

JVA-Bedienstete hat laut Anklage Handys ins Kaisheimer Gefängnis geschmuggelt

Demnach sollen die Eltern sich zweimal mit der ehemaligen Beamtin getroffen haben, um jeweils fünf Handys zu übergeben, die die Angeklagte wiederum in die JVA schmuggelte und dort ihrem Liebhaber übergab. Dieser verkaufte die Geräte den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge heimlich an Mithäftlinge, das Geld wurde auf das Konto der Mutter überwiesen. Insgesamt sollen die vier Angeklagten mit dieser Masche 10.600 Euro eingenommen haben.

Die ehemalige JVA-Bedienstete war im November 2022 direkt in der JVA während des Schichtwechsels festgenommen worden, was für großes Aufsehen in der Justizvollzugsanstalt gesorgt hatte. Jetzt steht sie wegen sexuellen Missbrauchs eines Gefangenen und Bestechlichkeit in zwei Fällen vor Gericht, die drei Mitangeklagten müssen sich wegen gemeinschaftlicher Bestechung verantworten.

