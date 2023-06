Kaisheim/Augsburg

vor 34 Min.

Todesanzeige und Kopfgeld: Waren Gerüchte Grund für Scheren-Attacke?

In der Justizvollzugsanstalt Kaisheim – hier der Blick auf einige Zellenfenster – kam es zu einer Scheren-Attacke. Ein Mörder griff einen Mithäftling an.

Plus Nach der Scheren-Attacke eines Mörders auf einen Mithäftling in der JVA Kaisheim sprechen der Angeklagte und sein 71-jähriges Opfer vor dem Augsburger Landgericht.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Ein langer Gang, weiße Wände, helle Bodenfliesen. Zwei Männer, ins Gespräch vertieft, laufen durch den Sichtbereich der Überwachungskamera, dann sind sie weg. Ein dritter Mann erscheint, helle Jogginghose, grüner Pullover, Maske im Gesicht. Hinter ihm nähert sich ein vierter Mann, ebenfalls mit Mund-Nase-Maske. Er scheint sich soeben seinen olivgrünen Parka auszuziehen. Unvermittelt stürmt er von hinten auf den Mann vor ihm zu, der gerade im Begriff ist, seine Zimmertüre im Gefängnis in Kaisheim zu öffnen.

Der Angreifer sticht in Kaisheim auf seinen Mithäftling ein

Wie von Sinnen schlägt der um einiges größere Aggressor immer wieder auf den Mann in der weißen Jogginghose ein. Dass er eine Schere in der Faust hält, dass er seinem Opfer lebensgefährliche Stichverletzungen zufügen möchte, ist auf den Kamerabildern so nicht zu erkennen. Die beiden Männer rangeln einige Schritte den Gang entlang, dann werden sie von einem Gefängnis-Aufseher entdeckt. Der trennt die beiden umgehend, schiebt den Angreifer aus dem Sichtbereich der Kamera. Der Angegriffene läuft indes etwas hin und her, verschwindet kurz in seiner Zelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen