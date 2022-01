Auto bleibt in Kaisheim an Linienbus hängen

Ein Linienbus war in Kaisheim an einem Unfall beteiligt. Verursacher war ein junger Autofahrer.

Mitten in Kaisheim hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Auto und ein Linienbus beteiligt waren. Nach Angaben der Polizei stoppte um 6 Uhr, der Fahrer des Busses ordnungsgemäß an der Haltestelle in der Hauptstraße an, um Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ein von hinten nahender 20-Jähriger wollte mit seinem Auto bei stockendem Verkehr an dem Omnibus vorbeifahren. Beim Wiedereinscheren blieb der Wagen mangels ausreichendem Abstand jedoch mit der rechten Heckseite an der linken Front des Busses hängen.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. Beide Fahrer sowie die 15 Insassen des Busses blieben unverletzt. Die Beamten verwarnten den 20-Jährigen gebührenpflichtig. (AZ)