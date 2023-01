Auto fängt Feuer auf B2 und brennt komplett aus

Der Ford eines Offingers fängt am Kaisheimer Berg auf der B2 Feuer und brennt vollständig aus. Die Bundesstraße war bis zum Ende der Bergung gesperrt.

Auf der B2 auf der Höhe von Kaisheim hat am Sonntagabend der Ford eines 53-Jährigen gebrannt. Der Offinger war um 17.33 Uhr mit seinem 43-jährigen Beifahrer auf der Bundesstraße unterwegs, als das Fahrzeug am Kaisheimer Berg seine Leistung verlor. Kurz darauf leuchteten alle Warnlampen auf, und der Motor fiel aus. Die beiden Insassen stiegen noch rechtzeitig aus dem Ford, denn es schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw in Vollbrand. Die 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kaisheim löschten das Fahrzeug. Die beiden Männer blieben laut Polizei unverletzt.

Durch den Brand entstand ein Totalschaden von schätzungsweise 8000 Euro. Bis zum Ende der Aufräumarbeiten und Bergung des ausgebrannten Wracks war die Bundesstraße komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte richteten für etwa eine Stunde eine Umleitung durch Kaisheim ein. (AZ)

