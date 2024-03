Auto in Kaisheim von Unbekannten beschädigt

Ein Auto wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kaisheim beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 1.500 Euro.

Ein Auto ist in der Nacht von Donnerstag von Freitag in Kaisheim beschädigt worden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der schwarze BMW in der Stamser Straße wurde gegen 20 Uhr vor dem Anwesen mit der Hausnummer 23 abgestellt. Am nächsten Morgen fiel gegen 9.30 Uhr auf, dass sowohl die Front- als auch die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Zudem war der linke Außenspiegel abgetreten. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Donauwörth nimmt Hinweise unter 0906/706670 entgegen. (AZ)